Stage Méthode Feldenkrais à Niort Salle municipale Edmond Proust Niort
Stage Méthode Feldenkrais à Niort Salle municipale Edmond Proust Niort samedi 17 janvier 2026.
Stage Méthode Feldenkrais à Niort
Salle municipale Edmond Proust 12 allée Pauline de Kergomard Niort Deux-Sèvres
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-17
La Méthode Feldenkrais une gymnastique ultra douce.
Proposée par Hélène Leroux praticienne certifiée en 2007.
Membre de Feldenkrais France.
Axée sur le fonctionnement naturel de notre organisation articulaire, la Méthode Feldenkrais™ est une méthode de gymnastique douce qui permet de
– Bouger avec fluidité dans les activités de la vie quotidienne
– Réduire les douleurs articulaires
– Diminuer le stress et l’anxiété
– Rétablir le sommeil
– Restaurer une estime de soi et un mieux-être général .
Salle municipale Edmond Proust 12 allée Pauline de Kergomard Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 99 64 75 leslieuxducorps@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage Méthode Feldenkrais à Niort
L’événement Stage Méthode Feldenkrais à Niort Niort a été mis à jour le 2026-01-14 par ADT 79