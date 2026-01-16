Stage Méthode Feldenkrais à Niort Salle municipale Edmond Proust Niort

Stage Méthode Feldenkrais à Niort

Salle municipale Edmond Proust 12 allée Pauline de Kergomard Niort Deux-Sèvres

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-17

La Méthode Feldenkrais une gymnastique ultra douce.

Proposée par Hélène Leroux praticienne certifiée en 2007.

Membre de Feldenkrais France.

Axée sur le fonctionnement naturel de notre organisation articulaire, la Méthode Feldenkrais™ est une méthode de gymnastique douce qui permet de

– Bouger avec fluidité dans les activités de la vie quotidienne

– Réduire les douleurs articulaires

– Diminuer le stress et l’anxiété

– Rétablir le sommeil

– Restaurer une estime de soi et un mieux-être général .

Salle municipale Edmond Proust 12 allée Pauline de Kergomard Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 99 64 75 leslieuxducorps@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage Méthode Feldenkrais à Niort

L’événement Stage Méthode Feldenkrais à Niort Niort a été mis à jour le 2026-01-14 par ADT 79