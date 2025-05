Stage méthode Feldenkrais au Tallud – Le Tallud, 18 mai 2025 10:00, Le Tallud.

Deux-Sèvres

Stage méthode Feldenkrais au Tallud Salle bien-être Le Tallud Le Tallud Deux-Sèvres

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18 10:00:00

fin : 2025-05-18 13:00:00

Date(s) :

2025-05-18

La Méthode Feldenkrais nous connecte à notre corps d’une manière profonde, en associant mouvement et proprioception. Le praticien guide la personne dans des mouvements doux, confortables, cohérents sur le plan anatomique, favorisant l’écoute des sensations. Les tensions se relâchent, les douleurs se résorbent, le système nerveux s’apaise. La personne retrouve plus d’harmonie dans sa posture et son organisation, et plus d’énergie pour se mettre en action. .

Salle bien-être Le Tallud

Le Tallud 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 99 64 75 leslieuxducorps@gmail.com

