Stage meuble en carton

600, Rue Nationale Puybrun Lot

Tarif : – – 260 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 09:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-01

En deux jours, réalisez votre meuble en carton avec niche et tiroir, sur des gabarits de l'atelier, avec les conseils d'une artisane d'art

En deux jours, réalisez votre meuble en carton avec niche et tiroir, sur des gabarits de l'atelier, avec les conseils d'une artisane d'art. Carton et fournitures comprises. Autres dates possibles

Repas partagé

Sur réservation

.

600, Rue Nationale Puybrun 46130 Lot Occitanie +33 6 85 08 29 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In two days, make your own cardboard furniture with niche and drawer, using templates from the workshop, with the advice of a skilled craftswoman

L’événement Stage meuble en carton Puybrun a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Vallée de la Dordogne