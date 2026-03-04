Stage meuble en carton Puybrun
Stage meuble en carton Puybrun vendredi 1 mai 2026.
Stage meuble en carton
600, Rue Nationale Puybrun Lot
Tarif : 260 EUR
Début : 2026-05-01 09:30:00
fin : 2026-05-02
2026-05-01
En deux jours, réalisez votre meuble en carton avec niche et tiroir, sur des gabarits de l'atelier, avec les conseils d'une artisane d'art. Carton et fournitures comprises. Autres dates possibles
Repas partagé
Sur réservation
600, Rue Nationale Puybrun 46130 Lot Occitanie +33 6 85 08 29 01
English :
In two days, make your own cardboard furniture with niche and drawer, using templates from the workshop, with the advice of a skilled craftswoman
