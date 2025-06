Stage mini fermier Ferme la bohème Roumoules 25 juin 2025 13:00

Alpes-de-Haute-Provence

Stage mini fermier Ferme la bohème Chemin Privé de Valvachère Roumoules Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 30 – 30 – EUR

Début : 2025-06-25 13:00:00

fin : 2025-06-25 15:00:00

2025-06-25

2025-07-02

2025-07-09

Stage mini fermier

Viens vivre un moment magique avec la soigneuse pour découvrir les coulisses de la ferme

Une après-midi immersive, ludique et inoubliable pour les petits amoureux des animaux

Réservation obligatoire au 0674090133

Ferme la bohème Chemin Privé de Valvachère

Roumoules 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 74 09 01 33 laurameaux@icloud.com

English :

Mini farmer course

Come and experience a magical moment with the animal keeper and discover what goes on behind the scenes at the farm

An immersive, fun and unforgettable afternoon for little animal lovers

Reservations essential at 0674090133

German :

Praktikum Mini-Bauernhof

Komm und erlebe einen magischen Moment mit der Tierpflegerin, um hinter die Kulissen des Bauernhofs zu blicken

Ein immersiver, spielerischer und unvergesslicher Nachmittag für kleine Tierliebhaber

Reservierung erforderlich unter 0674090133

Italiano :

Corso per mini agricoltori

Venite a vivere un momento magico con il guardiano degli animali e a scoprire cosa succede dietro le quinte della fattoria

Un pomeriggio coinvolgente, divertente e indimenticabile per i piccoli amanti degli animali

Prenotazione obbligatoria a 0674090133

Espanol :

Mini curso de granjero

Venga a vivir un momento mágico con el cuidador de animales y descubra lo que ocurre entre bastidores en la granja

Una tarde envolvente, divertida e inolvidable para los pequeños amantes de los animales

Imprescindible reservar en 0674090133

