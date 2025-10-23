Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Stage mini-film Montfort-sur-Meu

Stage mini-film

13 Boulevard Carnot Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Le jeudi 23 octobre de 9h à 2h30, la compagnie ARTEFAKT propose aux enfants de 8 à 11 ans l’atelier Réalise ton mini-film au cinéma La Cane, dans le cadre du Festival Cinés Pays.

12 places. Sur réservation à l’accueil du cinéma ou au 06 80 62 70 40.
Tarifs 2€.   .

