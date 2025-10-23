Stage mini-film Montfort-sur-Meu
Stage mini-film Montfort-sur-Meu jeudi 23 octobre 2025.
Stage mini-film
13 Boulevard Carnot Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23 09:00:00
fin : 2025-10-23 12:30:00
Date(s) :
2025-10-23
Le jeudi 23 octobre de 9h à 2h30, la compagnie ARTEFAKT propose aux enfants de 8 à 11 ans l’atelier Réalise ton mini-film au cinéma La Cane, dans le cadre du Festival Cinés Pays.
12 places. Sur réservation à l’accueil du cinéma ou au 06 80 62 70 40.
Tarifs 2€. .
13 Boulevard Carnot Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 80 62 70 40
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Stage mini-film Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2025-10-16 par OT Montfort Communauté