Stage Mini-Moustique Glisses Nordiques Chapelle-des-Bois

Stage Mini-Moustique

Glisses Nordiques 30 route des Pâturages Chapelle-des-Bois Doubs

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09 11:00:00

fin : 2026-02-13 12:00:00

Date(s) :

2026-02-09 2026-02-16 2026-02-23 2026-03-02

Mini stage pour les enfants de 4 ans de 4 fois 1h sur la semaine, du lundi au vendredi. Interruption en général le mercredi ou jeudi. Des moments tonifiants où l’on se retrouve entre copains pour jouer, découvrir la neige et le ski. 8 participants maximum par groupe.

La recette

Découvrir la neige skis aux pieds, sans les bâtons.

Apprendre à se relever, s’amuser.

Les premiers déplacements à ski, des petits jeux.

Matériel de ski (non fourni) skis à écailles, chaussures et bâtons.

Equipement personnel lunettes de soleil, crème solaire, habillement chaud, bonnet, 1 paire de moufles. .

Glisses Nordiques 30 route des Pâturages Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 10 85 glissesnordiques.25240@gmail.com

