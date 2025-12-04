Stage mini-soigneur Zoo d’Asson Asson

Stage mini-soigneur

Zoo d’Asson 6 Chemin de Brouquet Asson Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

3 heures de découvertes ludiques en petit groupe pour des activités au plus proche des animaux.

Découverte des différents régimes alimentaires des animaux du zoo d’Asson grâce à la visite de la cuisine , visite commentée avec des nourrissages et enfin atelier sur la piste du vivant durant lequel les enfants réalisent le moulage d’une trace de leur animal préféré. L’après-midi se termine par un goûter.

Ces expériences sont accessibles aux enfants de 6 à 11 ans inclus.

Réservation obligatoire par mail ou téléphone. .

Zoo d’Asson 6 Chemin de Brouquet Asson 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 71 03 34 info@zoo-asson.org

