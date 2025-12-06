Stage MISE EN SCÈNE Théâtre du Rond Point Valréas

Stage MISE EN SCÈNE

Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse

Tarif : – – 200 EUR

pour les deux week-ends

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-06 2025-12-13

Objectif Tout le monde peut mettre en scène et faire du Théâtre !

Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 admtrpvalreas@gmail.com

English :

Objective: Anyone can direct and perform!

German :

Ziel: Jeder kann Regie führen und Theater spielen!

Italiano :

Obiettivo: chiunque può dirigere e recitare!

Espanol :

Objetivo: ¡Cualquiera puede dirigir y actuar!

