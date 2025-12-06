Stage MISE EN SCÈNE Théâtre du Rond Point Valréas
Stage MISE EN SCÈNE Théâtre du Rond Point Valréas samedi 6 décembre 2025.
Stage MISE EN SCÈNE
Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse
Tarif : – – 200 EUR
pour les deux week-ends
Date et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-13
Objectif Tout le monde peut mettre en scène et faire du Théâtre !
Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 admtrpvalreas@gmail.com
English :
Objective: Anyone can direct and perform!
German :
Ziel: Jeder kann Regie führen und Theater spielen!
Italiano :
Obiettivo: chiunque può dirigere e recitare!
Espanol :
Objetivo: ¡Cualquiera puede dirigir y actuar!
