Stage mixtes football PAUFC Academy- Vacances février Pau
Nouste Camp Pau Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-11
2026-02-09
Durant les vacances scolaires de Février une nouvelle formule inédite est prévue qui répondra aux intérêts de la joueuse/joueur et des familles
Stage U7-U9 (2019-2017)
Stage U10-U11 (2016-2015)
Stage U12-U13 (2014-2013)
Stage Gardien U10-U14 (2016-2012)
Au programme
Perfectionnement (Tournoi & entrainement)
Interventions
Divertissements
Pratiques diversifiées (Five, Futnet)
Parrainage d’un joueur professionnel
Visite du stade & entrainement des pros & match Ligue 2
Des moments privilégiés et uniques avec les joueurs pros pour une séance dédicace, photos et un temps d’échanges.
Pour clôturer ce stage le PAU FC vous offre une place pour assister à la rencontre Pau FC Boulogne sur Mer du 13 Février 2026 .
stages@paufc.fr
