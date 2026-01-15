Stage mixtes football PAUFC Academy- Vacances février Pau

Stage mixtes football PAUFC Academy- Vacances février

Durant les vacances scolaires de Février une nouvelle formule inédite est prévue qui répondra aux intérêts de la joueuse/joueur et des familles

Stage U7-U9 (2019-2017)

Stage U10-U11 (2016-2015)

Stage U12-U13 (2014-2013)

Stage Gardien U10-U14 (2016-2012)

Au programme

Perfectionnement (Tournoi & entrainement)

Interventions

Divertissements

Pratiques diversifiées (Five, Futnet)

Parrainage d’un joueur professionnel

Visite du stade & entrainement des pros & match Ligue 2

Des moments privilégiés et uniques avec les joueurs pros pour une séance dédicace, photos et un temps d’échanges.

Pour clôturer ce stage le PAU FC vous offre une place pour assister à la rencontre Pau FC Boulogne sur Mer du 13 Février 2026 .

Nouste Camp Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine stages@paufc.fr

