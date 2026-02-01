Stage modelage céramique avec Aberaku Landéda

Stage modelage céramique avec Aberaku

201 Lieu-dit Ar Vourch Landéda Finistère

Début : 2026-03-12

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-03-12 2026-04-14 2026-05-14 2026-05-15 2026-06-21 2026-07-28 2026-07-29 2026-08-26 2026-08-27 2026-09-19 2026-10-23

Stages de modelage céramique Pour ados & adultes, débutants ou initiés, avec Naïg Oulhen de Aberaku !

Vous avez envie de créer de vos mains un objet unique en céramique ? Venez découvrir ou approfondir la technique du modelage lors d’un stage convivial en petit groupe (6 personnes max) !

La thématique

La sphère Technique de la boule africaine

Réalisez une création originale à partir de cette méthode ancestrale vase, lampe, pot, poisson globe, sphère décorative… laissez libre cours à votre imagination !

Mars cuisson grès

Jeudi 12 mars déco extérieur à la plaque avec un travail d’emprunte ou thème de la fleur

Avril cuisson raku vendredi 19 juin

Mardi 14 avril technique boule africaine

Mai cuisson raku vendredi 19 juin

Jeudi 14 mai conception d’un totem ou d’une suspension de 20 à 30 cm

Vendredi 15 mai conception d’un totem ou d’une suspension de 20 à 30 cm

Juin cuisson raku dimanche 20 septembre

Dimanche 21 juin le poisson

Juillet cuisson raku dimanche 20 septembre

Mardi 28 juillet technique boule africaine

Mercredi 29 juillet le poisson

Aout cuisson raku dimanche 20 septembre

Mercredi 26 aout technique boule africaine

Jeudi 27 aout le poisson

Septembre cuisson grès

Samedi 19 déco extérieur à la plaque avec un travail d’emprunte

ou thème de la fleur

Octobre cuisson raku jeudi 10 décembre

Vendredi 23 octobre technique boule africaine

Samedi 24 octobre conception d’un totem ou d’une suspension

de 20 à 30 cm

Novembre cuisson raku jeudi 10 décembre

Mercredi 11 novembre technique boule africaine

Jeudi 12 novembre conception d’un totem ou d’une suspension

de 20 à 30 cm

Décembre cuisson raku en février 2027

Dimanche 13 décembre le poisson

Dimanche 27 décembre technique boule africaine

Déroulé d’une journée de modelage

– De 10h à 17h

– Prévoir un pique-nique ️

– Terre et matériel fournis

– Ambiance bienveillante et créative

– Maximum 6 participants

Avant le stage, vous recevrez par mail des images pour nourrir votre inspiration. Vous pourrez ainsi me transmettre un croquis simple de votre projet, afin de bien préparer la journée.

Et la cuisson ?

– Après le modelage, retour pour une demi-journée de cuisson quelques semaines plus tard.

– Très haute température émaillage par mes soins idéal pour objets utilitaires ou extérieurs

– Raku décoratif émaillage par vos soins ou par mes soins selon vos disponibilités

Stage possible en groupe sur demande à partir de 4 personnes.

Pour toute inscription ou question, contactez-moi directement.

Une belle occasion de se reconnecter à la matière, de s’exprimer par la création, et de repartir avec une pièce unique, façonnée par vous !

Technique de la boule africaine

OBJECTIF Réalisation d’une boule à l’intérieur du saladier par assemblage et collage de plaque.

MATERIEL à prévoir par le stagiaire

– Un tablier

MATERIEL fournit

– Un saladier type cul de poule par personne Un grand p

– Un plastique double surface du bol

– Un rouleau

– Deux tasseaux de 7/8 mm d’épaisseur ou plus

– Estèque ronde en bois

– Couteau lame souple

– Barbotine

– Outils à polir

– Outils à percer pour le décor et ouverture propre .

201 Lieu-dit Ar Vourch Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 6 50 67 82 02

English : Stage modelage céramique avec Aberaku

