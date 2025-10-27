STAGE MODELAGE D’UN LUMINAIRE Atelier Pagode Paris

Ce stage propose la création et le modelage d’un luminaire en gré : pied de lampe, applique, abat-jour, suspension ou baladeuse, selon votre inspiration.

Carole Behn, céramiste et créatrice de luminaires, vous accompagnera pas à pas dans toutes les étapes de la création de cette pièce unique et prendra le temps de vous montrer les gestes et astuces pour pouvoir confectionner votre création.

Enfin, elle vous expliquera les techniques de base de montage et d’assemblage d’un luminaire, ainsi que les différents composants nécessaires pour la création de votre lampe (douilles, serre-fils, tiges filetées, réhausses, pavillons etc.).

Déroulement :

Jour 1 : présentation des différentes techniques de modelage pas à pas (estampage, plaque, colombin…). Réalisation de tests et tessons d’essai.

Jour 2 & 3 : Phase de croquis et développement du projet de chacun. Explication des techniques de montage électrique et d’assemblage d’un luminaire simple, exercices pratiques.

Jour 4 & 5 : Modelage, décor et finition des pièces.

Prérequis : des notions de modelage seraient un plus.

Matériel à apporter : le matériel de base nécessaire à l’électrification de votre lampe. Carole Behn identifiera avec vous la liste de vos besoins en fonction du type de lampe et de ses dimensions

Intervenante : Carole Behn

Tarif : 450 € (Les inscrits de Paris Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages)

Tarif en Formation professionnelle : 1200 € TTC

Dates : du 02 au 06 Mars 2026

Horaires : de 10h à 17h

Nombre de places : 10 inscrits

Attention :

– Les pièces ne pourront pas être cuites avant la fin du stage, elles seront à récupérer ultérieurement.

– Les émaux ne seront pas travaillés pendant ce stage

– Les douilles et le matériel électrique ne sont pas fournis.

Informations sur public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80.

Atelier Pagode 66 avenue d'Ivry 75013 Paris

