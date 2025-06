Stage modelage Atelier YADI Ombrée d’Anjou 1 juillet 2025 14:00

Ateliers modelage de l’argile pour exprimer votre créativité

Stage de 2h apprentissage des gestes et

techniques de modelage tout public

Uniquement les jeudis et vendredis de Juillet et Août

Horaire 14h à 16h

Tarif 40 € p/pers .

Atelier YADI 2 Rue d’Anjou

Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 12 34 85 53

English :

Clay modeling workshops to express your creativity

German :

Workshops zum Modellieren von Ton, um Ihre Kreativität auszudrücken

Italiano :

Laboratori di modellazione dell’argilla per esprimere la vostra creatività

Espanol :

Talleres de modelado en arcilla para expresar su creatividad

