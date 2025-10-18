Stage Modelage Pers-en-Gâtinais
Stage Modelage Pers-en-Gâtinais samedi 18 octobre 2025.
Stage Modelage
1 Impasse du Vieux Moulin Pers-en-Gâtinais Loiret
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-19 18:00:00
2025-10-18
Atelier modelage avec Natacha Mondon !
STAGE DE MODELAGE
Les Ateliers des Champdivers vous propose un stage de modelage, pour tous les niveaux, avec Natacha Mondon, artiste plasticienne. .
1 Impasse du Vieux Moulin Pers-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 62 00 93 54
English :
Modeling workshop with Natacha Mondon!
German :
Modellier-Workshop mit Natacha Mondon!
Italiano :
Laboratorio di modellazione con Natacha Mondon!
Espanol :
Taller de modelado con Natacha Mondon
