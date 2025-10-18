Stage Modelage Pers-en-Gâtinais

samedi 18 octobre 2025.

Stage Modelage

1 Impasse du Vieux Moulin Pers-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Atelier modelage avec Natacha Mondon !

STAGE DE MODELAGE

Les Ateliers des Champdivers vous propose un stage de modelage, pour tous les niveaux, avec Natacha Mondon, artiste plasticienne. .

1 Impasse du Vieux Moulin Pers-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 62 00 93 54

English :

Modeling workshop with Natacha Mondon!

German :

Modellier-Workshop mit Natacha Mondon!

Italiano :

Laboratorio di modellazione con Natacha Mondon!

Espanol :

Taller de modelado con Natacha Mondon

