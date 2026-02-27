Stage modelage terre Place de la Capelle Issigeac

Stage modelage terre

Place de la Capelle Ancienne École Issigeac Dordogne

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

2026-04-17

Vous réalisez un modelage créatif avec 3 à 4kg de terre gré fournie.

Apporter une planche de 30 cm.

Prévoir une caisse pour le transport.

Pas de cuisson.

Expérience précédente conseillée.

Sur inscription avec paiement.

Seulement 3 places par stage âge minimum 15 ans. .

Place de la Capelle Ancienne École Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 07 45 99

