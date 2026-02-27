Stage modelage terre Place de la Capelle Issigeac
Stage modelage terre Place de la Capelle Issigeac samedi 18 avril 2026.
Place de la Capelle Ancienne École Issigeac Dordogne
Tarif : 90 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
2026-04-18
Vous réalisez un modelage créatif avec 3 à 4kg de terre gré fournie.
Apporter une planche de 30 cm.
Prévoir une caisse pour le transport.
Pas de cuisson.
Expérience précédente conseillée.
Sur inscription avec paiement.
Seulement 3 places par stage âge minimum 15 ans. .
Place de la Capelle Ancienne École Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 07 45 99
