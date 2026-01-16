Stage modélisation impression 3D Centre Paris Anim’ Rébeval PARIS

L’impression 3D (tri-dimensionnelle) permet de produire un objet réel : On modélise l’objet sur un écran en utilisant un outil de conception assistée par ordinateur (CAO). Le fichier 3D obtenu est envoyé vers un logiciel spécifique qui le découpe en tranches et l’envoie à l’imprimante qui dépose ou solidifie de la matière couche par couche pour obtenir la pièce finale.

Réalisation et création d’objet avec imprimante 3D.

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 12h30

payant

2,70 euros de l’heure.

Public jeunes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 14 ans.

Centre Paris Anim’ Rébeval 36 rue Rébeval 75019 PARIS

https://ligueo.ligueparis.org/ +33153389065 rebeval@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval



