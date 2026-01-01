Stage monocycle Des Balles ton Cirque Carnaval de Romans 2026 rue Pouchelon Romans-sur-Isère

Stage monocycle Des Balles ton Cirque Carnaval de Romans 2026

rue Pouchelon Gymnase Pouchelon Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-01-28 10:00:00

fin : 2026-02-21 12:30:00

Date(s) :

2026-01-28 2026-02-05 2026-02-07 2026-02-19 2026-02-21

Dans le cadre du Carnaval de Romans 2026, où le Carnaval rencontre le Nouvel An Chinois, Des Balles ton Cirque propose des stages de monocycles en vue du grand défilé.

rue Pouchelon Gymnase Pouchelon Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 42 62 28 desballestoncirque@yahoo.fr

English :

As part of the Romans 2026 Carnival, where Carnival meets Chinese New Year, Des Balles ton Cirque is offering unicycle workshops in preparation for the big parade.

