Stage Monotype souches et racines avec Carole Xénard Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon

Stage Monotype souches et racines avec Carole Xénard

Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon Eure

Début : 2026-01-17 14:00:00

fin : 2026-01-17 18:00:00

2026-01-17

Samedi 17 janvier, de 14h à 18h

️ Venez découvrir le monotype !

Une technique d’impression unique, appréciée des impressionnistes pour son flou et sa lumière.

Expérimentez en noir et blanc ou en couleurs, effacez, modifiez, jusqu’à créer votre propre série

d’images !

Manufacture des Capucins, 2 place Jean Paul II, Écoquartier FIESCHI, 27200 Vernon

Infos & inscriptions 06 81 78 50 88 ou carole.xenard@lilo.org .

