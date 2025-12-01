Stage Monotype souches et racines avec Carole Xénard Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon
Stage Monotype souches et racines avec Carole Xénard Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon samedi 17 janvier 2026.
Début : 2026-01-17 14:00:00
fin : 2026-01-17 18:00:00
2026-01-17
Samedi 17 janvier, de 14h à 18h
️ Venez découvrir le monotype !
Une technique d’impression unique, appréciée des impressionnistes pour son flou et sa lumière.
Expérimentez en noir et blanc ou en couleurs, effacez, modifiez, jusqu’à créer votre propre série
d’images !
Manufacture des Capucins, 2 place Jean Paul II, Écoquartier FIESCHI, 27200 Vernon
Infos & inscriptions 06 81 78 50 88 ou carole.xenard@lilo.org .
