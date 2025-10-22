Stage MONSTRE ET COMPAGNIE Valkazart Atelier Val’Kazart Contigny

Stage MONSTRE ET COMPAGNIE Valkazart Atelier Val’Kazart Contigny mercredi 22 octobre 2025.

Stage MONSTRE ET COMPAGNIE Valkazart

Atelier Val’Kazart 5 chemin de la Verseille Contigny Allier

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-22 16:00:00

2025-10-22

Crée ta famille de monstres rigolos avec aquarelle, feutres et beaucoup de rires ! Pour les 6-10 an. Sur réservation.

Atelier Val’Kazart 5 chemin de la Verseille Contigny 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 84 96 01 contact@valkazart.fr

English :

Create your own family of funny monsters with watercolors, felt-tip pens and lots of laughs! For ages 6-10. Reservations required.

German :

Erschaffe deine Familie aus lustigen Monstern mit Wasserfarben, Filzstiften und viel Gelächter! Für Kinder von 6-10 Jahren. Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Create la vostra famiglia di buffi mostri con acquerelli, pennarelli e tante risate! Per bambini dai 6 ai 10 anni. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Crea tu propia familia de divertidos monstruos con acuarelas, rotuladores y ¡muchas risas! Para niños de 6 a 10 años. Es necesario reservar.

