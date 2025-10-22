Stage MONSTRE ET COMPAGNIE Valkazart Atelier Val’Kazart Contigny
Stage MONSTRE ET COMPAGNIE Valkazart Atelier Val’Kazart Contigny mercredi 22 octobre 2025.
Stage MONSTRE ET COMPAGNIE Valkazart
Atelier Val’Kazart 5 chemin de la Verseille Contigny Allier
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Début : 2025-10-22 14:00:00
fin : 2025-10-22 16:00:00
2025-10-22
Crée ta famille de monstres rigolos avec aquarelle, feutres et beaucoup de rires ! Pour les 6-10 an. Sur réservation.
Atelier Val’Kazart 5 chemin de la Verseille Contigny 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 84 96 01 contact@valkazart.fr
English :
Create your own family of funny monsters with watercolors, felt-tip pens and lots of laughs! For ages 6-10. Reservations required.
German :
Erschaffe deine Familie aus lustigen Monstern mit Wasserfarben, Filzstiften und viel Gelächter! Für Kinder von 6-10 Jahren. Nach vorheriger Anmeldung.
Italiano :
Create la vostra famiglia di buffi mostri con acquerelli, pennarelli e tante risate! Per bambini dai 6 ai 10 anni. Prenotazione obbligatoria.
Espanol :
Crea tu propia familia de divertidos monstruos con acuarelas, rotuladores y ¡muchas risas! Para niños de 6 a 10 años. Es necesario reservar.
