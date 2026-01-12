Stage Mosaïque adulte

à la l’école de St Bertrand SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-02-28

Les ATELIERS MOSAÏQUES, destinés aux débutants et initiés, proposent divers ateliers et stages de mosaïque à Saint-Bertrand-de-Comminges, avec des groupes limités à 5 personnes.

De nouveaux formats, comme l’ATELIER MA.MO pour des projets individuels et l’ATELIER ME.MO pour enfants, sont offerts, ainsi que des stages mensuels pour adultes.

Information et inscription auprès d’Alex REUSS 07 85 19 97 85 et alexandra.reuss@hotmail.com

.

à la l'école de St Bertrand SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie

English :

ATELIERS MOSAÏQUES, for beginners and advanced, offers a variety of mosaic workshops and courses in Saint-Bertrand-de-Comminges, with groups limited to 5 people.

New formats, such as ATELIER MA.MO for individual projects and ATELIER ME.MO for children, are offered, as well as monthly workshops for adults.

Information and registration with Alex REUSS 07 85 19 97 85 and alexandra.reuss@hotmail.com

