Stage Mosaïque GALAN Galan

Cet été l’Atelier Libre Nature propose 3 différentes formules d’atelier pour créer la mosaïque de tes rêves, à décliner selon ton envie un après-midi (3H au frais), une journée de 6H, ou bien deux journées consécutives ou égrainées sur les mois de juillet et d’août (12H en tout).

GALAN 3 rue d’Etigny Galan 65330 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 91 56 25 bonjour@atelierlibrenature.fr

English :

This summer, Atelier Libre Nature offers 3 different workshop formulas to create the mosaic of your dreams, according to your wishes: one afternoon (3H at no extra charge), one day of 6H, or two consecutive or staggered days over the months of July and August (12H in all).

German :

Diesen Sommer bietet das Atelier Libre Nature drei verschiedene Workshops an, um das Mosaik deiner Träume zu gestalten, ganz nach deinen Wünschen: einen Nachmittag (3 Stunden), einen Tag (6 Stunden) oder zwei aufeinanderfolgende Tage oder über die Monate Juli und August verteilt (insgesamt 12 Stunden).

Italiano :

Quest’estate, l’Atelier Libre Nature offre 3 diverse opzioni di workshop per aiutarvi a creare il mosaico dei vostri sogni: un pomeriggio (3 ore senza costi aggiuntivi), una giornata di 6 ore, oppure due giorni consecutivi o distribuiti nei mesi di luglio e agosto (12 ore in tutto).

Espanol :

Este verano, el Atelier Libre Nature le propone 3 opciones de talleres diferentes para ayudarle a crear el mosaico de sus sueños: una tarde (3 horas sin coste adicional), un día de 6 horas, o dos días consecutivos o repartidos entre julio y agosto (12 horas en total).

