Stage mosaïque

26 rue des Aires Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

3h 55€

6h (1 jour) 100€

9h 145€

12h ( 2 jours) 190€

15h 235€

18h ( 3 jours) 275€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 10:00:00

fin : 2026-03-04 13:00:00

Date(s) :

2026-02-10 2026-02-17 2026-03-03 2026-03-06

Créez votre décor de jardin personnalisé ! Partagez un moment créatif et repartez avec une décoration durable pour votre extérieur avec la réalisation d’un décor sur piquet ou d’une suspension.

26 rue des Aires Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 25 75 56 bernardolartiste17@gmail.com

English :

Create your own personalized garden décor! Share a creative moment and leave with a long-lasting decoration for your outdoor space, with the creation of a decoration on a post or a hanging lamp.

L’événement Stage mosaïque Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes