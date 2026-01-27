Stage mosaïque Le Grand-Village-Plage
Stage mosaïque Le Grand-Village-Plage mardi 10 février 2026.
Stage mosaïque
26 rue des Aires Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime
Tarif : 55 – 55 – EUR
3h 55€
6h (1 jour) 100€
9h 145€
12h ( 2 jours) 190€
15h 235€
18h ( 3 jours) 275€
Début : 2026-02-10 10:00:00
fin : 2026-03-04 13:00:00
2026-02-10 2026-02-17 2026-03-03 2026-03-06
Créez votre décor de jardin personnalisé ! Partagez un moment créatif et repartez avec une décoration durable pour votre extérieur avec la réalisation d’un décor sur piquet ou d’une suspension.
26 rue des Aires Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 25 75 56 bernardolartiste17@gmail.com
English :
Create your own personalized garden décor! Share a creative moment and leave with a long-lasting decoration for your outdoor space, with the creation of a decoration on a post or a hanging lamp.
