Stage mosaïque parent / enfant Maison des Familles Rennes 22 et 29 octobre Ille-et-Vilaine
atelier initiation pour les enfants et leurs parents
2 mercredis pendant les vacances scolaires
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-22T09:30:00.000+02:00
Fin : 2025-10-29T11:30:00.000+01:00
02 99 67 27 66
Maison des Familles 2 allée Joseph Gémain Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35043 Ille-et-Vilaine