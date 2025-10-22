Stage mosaïque parent / enfant Maison des Familles Rennes

Stage mosaïque parent / enfant Maison des Familles Rennes mercredi 22 octobre 2025.

Stage mosaïque parent / enfant Maison des Familles Rennes 22 et 29 octobre Ille-et-Vilaine

atelier initiation pour les enfants et leurs parents

2 mercredis pendant les vacances scolaires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-22T09:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-29T11:30:00.000+01:00

1

02 99 67 27 66

Maison des Familles 2 allée Joseph Gémain Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35043 Ille-et-Vilaine