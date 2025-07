Stage mosaïque St Lambert des Levées Saumur

Stage mosaïque St Lambert des Levées Saumur vendredi 11 juillet 2025.

Stage mosaïque

St Lambert des Levées Association Merveilles Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 84 – 84 – 84 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 14:00:00

fin : 2025-07-11 17:00:00

Date(s) :

2025-07-11 2025-07-25

Initiation à la mosaïque lors de stages à thème pour Enfants et Ados

A partir de 8 ans

Fourniture matériel et outillage compris

Virginie propose des ateliers de Mosaïque au sein de l’Association Merveilles sous forme de cours à l’année ou des stages à thème pendant les vacances scolaires.

Thèmes au choix

« Réaliser un petit animal coloré » ou

« Petit cadre avec l’initiale de son prénom »

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 11 juillet 2025 de 14h à 17h.

Vendredi 25 juillet 2025 de 14h à 17h. .

St Lambert des Levées Association Merveilles Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 07 36 92 79 infosmerveilles@gmail.com

English :

Introduction to mosaics in themed workshops for children and teenagers

Ages 8 and up

Materials and tools included

German :

Einführung in die Mosaikkunst in Themenkursen für Kinder und Jugendliche

Ab 8 Jahren

Lieferung von Material und Werkzeug inbegriffen

Italiano :

Introduzione al mosaico durante i corsi tematici per bambini e ragazzi

A partire dagli 8 anni

Materiali e strumenti inclusi

Espanol :

Iniciación al mosaico en cursos temáticos para niños y adolescentes

A partir de 8 años

Materiales y herramientas incluidos

