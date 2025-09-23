STAGE MOTOCROSS Corcoué-sur-Logne

STAGE MOTOCROSS Corcoué-sur-Logne mardi 23 septembre 2025.

STAGE MOTOCROSS

Grissauland Corcoué-sur-Logne Loire-Atlantique

Tarif : 60 – 60 – 70 EUR

Début : 2025-09-23 09:00:00

fin : 2025-09-24 16:00:00

2025-09-23

Au programme

Demi-journée de stage encadrée par Damien Aubert

✅ Perfectionnement motocross 6-11 ans samedi 23 Aout 9-12h

✅ Découverte initiation motocross 6 à 9 ans

dimanche 24 Aout 10-12h (moto et protections incluses)

✅ Découverte initiation motocross 10 ans et plus

dimanche 24 Aout 14h-16h (moto et protections incluses)

Places limitées

Découverte, plaisir et partage au rendez vous !

Inscriptions directement sur notre site internet .

Grissauland Corcoué-sur-Logne 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@west-mecapark.com

