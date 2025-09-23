STAGE MOTOCROSS Corcoué-sur-Logne
STAGE MOTOCROSS
Grissauland Corcoué-sur-Logne Loire-Atlantique
Tarif : 60 – 60 – 70 EUR
Début : 2025-09-23 09:00:00
fin : 2025-09-24 16:00:00
2025-09-23
Au programme
Demi-journée de stage encadrée par Damien Aubert
✅ Perfectionnement motocross 6-11 ans samedi 23 Aout 9-12h
✅ Découverte initiation motocross 6 à 9 ans
dimanche 24 Aout 10-12h (moto et protections incluses)
✅ Découverte initiation motocross 10 ans et plus
dimanche 24 Aout 14h-16h (moto et protections incluses)
Places limitées
Découverte, plaisir et partage au rendez vous !
Inscriptions directement sur notre site internet .
Grissauland Corcoué-sur-Logne 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@west-mecapark.com
