Stage moussaillon Base nautique de Lavalette Lapte

Stage moussaillon Base nautique de Lavalette Lapte lundi 28 juillet 2025.

Stage moussaillon

Base nautique de Lavalette 2169 route de Saint-Jeures Lapte Haute-Loire

Tarif : 150 – 150 – 150 EUR

Date :

Début : Samedi 2025-07-28

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-07-28

Les tout-petits découvrent l’univers nautique dans un cadre rassurant, ludique et adapté à leur âge. Encadrés par nos moniteurs diplômés, ils s’initient en toute sécurité à la vie autour du lac et aux premières sensations de glisse.

Base nautique de Lavalette 2169 route de Saint-Jeures Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 44 43 90 30 sitelavalette43@gmail.com

English :

Toddlers discover the world of water sports in a reassuring, fun and age-appropriate environment. Supervised by our qualified instructors, they are safely introduced to life around the lake and the first sensations of gliding.

German :

Die Kleinsten entdecken die Welt des Wassersports in einem beruhigenden, spielerischen und altersgerechten Rahmen. Sie werden von unseren diplomierten Lehrern betreut und lernen in aller Sicherheit das Leben rund um den See und die ersten Erfahrungen mit dem Gleiten auf dem Wasser kennen.

Italiano :

I bambini scoprono il mondo degli sport acquatici in un ambiente rassicurante, divertente e adatto alla loro età. Sotto la supervisione dei nostri istruttori qualificati, vengono introdotti in sicurezza alla vita sul lago e alle prime sensazioni del volo a vela.

Espanol :

Los más pequeños descubren el mundo de los deportes acuáticos en un entorno tranquilizador, divertido y adaptado a su edad. Supervisados por nuestros monitores cualificados, se les introduce de forma segura en la vida en torno al lago y en las primeras sensaciones del deslizamiento.

