Stage Moussaillon Centre Nautique Moulin Mer Logonna-Daoulas

Centre Nautique Moulin Mer 32 route du centre nautique Logonna-Daoulas Finistère

Début : 2025-10-20 09:30:00

fin : 2025-10-24 12:30:00

2025-10-20

Destinés aux plus jeunes, nos stages Moussaillons offrent une première découverte ludique et sécurisée du milieu marin et des sports nautiques.

Encadrés par nos moniteurs diplômés, les enfants apprennent à apprivoiser l’eau et le vent à travers

-Des balades en bateau collectif.

– Des jeux nautiques et activités d’équilibre.

– Une initiation progressive à la voile.

– La sensibilisation à l’environnement marin.

L’objectif prendre confiance, s’amuser et découvrir la mer tout en partageant des moments conviviaux avec les copains.

– Adaptés dès 5-6 ans, ces stages sont conçus pour donner le goût de la voile et éveiller la curiosité des petits marins en herbe.

– 6 places disponibles. .

Centre Nautique Moulin Mer 32 route du centre nautique Logonna-Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 20 75 00

