Stage Moussaillon Centre Nautique Moulin Mer Logonna-Daoulas
Stage Moussaillon Centre Nautique Moulin Mer Logonna-Daoulas lundi 20 octobre 2025.
Stage Moussaillon
Centre Nautique Moulin Mer 32 route du centre nautique Logonna-Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-20 09:30:00
fin : 2025-10-24 12:30:00
Date(s) :
2025-10-20
Destinés aux plus jeunes, nos stages Moussaillons offrent une première découverte ludique et sécurisée du milieu marin et des sports nautiques.
Encadrés par nos moniteurs diplômés, les enfants apprennent à apprivoiser l’eau et le vent à travers
-Des balades en bateau collectif.
– Des jeux nautiques et activités d’équilibre.
– Une initiation progressive à la voile.
– La sensibilisation à l’environnement marin.
L’objectif prendre confiance, s’amuser et découvrir la mer tout en partageant des moments conviviaux avec les copains.
– Adaptés dès 5-6 ans, ces stages sont conçus pour donner le goût de la voile et éveiller la curiosité des petits marins en herbe.
– 6 places disponibles. .
Centre Nautique Moulin Mer 32 route du centre nautique Logonna-Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 20 75 00
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Stage Moussaillon Logonna-Daoulas a été mis à jour le 2025-10-13 par OT LANDERNEAU DAOULAS