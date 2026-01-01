Stage Moustique départ des pistes de Chapelle des Bois Chapelle-des-Bois
Stage Moustique départ des pistes de Chapelle des Bois Chapelle-des-Bois lundi 9 février 2026.
départ des pistes de Chapelle des Bois 30 route des Pâturages Chapelle-des-Bois Doubs
Tarif : 90 – 90 – 90 EUR
Début : 2026-02-09 11:00:00
fin : 2026-03-06 12:30:00
2026-02-09 2026-02-16 2026-02-23 2026-03-02
Mini stage pour les enfants de 5-6 ans. Des moments tonifiants où l’on se retrouve entre copains pour jouer, découvrir la neige et le ski.
8 participants maximum par groupe.
La recette
Apprendre à être autonome avec les skis.
Les premières descentes, montées en canard ou escalier.
Beaucoup de jeux collectifs
Matériel de ski (non fourni) skis à écailles, chaussures et bâtons.
Equipement personnel lunettes de soleil, crème solaire, habillement chaud, bonnet, 1 paire de moufles. .
départ des pistes de Chapelle des Bois 30 route des Pâturages Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 10 85 glissesnordiques.25240@gmail.com
