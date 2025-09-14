Stage Mouvement sensoriel et danse improvisée Trévou-Tréguignec

3 Chemin de Dolozic Trévou-Tréguignec Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-14 10:00:00

fin : 2026-02-08 17:30:00

Dates: 2025-09-14 2025-10-05 2025-11-16 2025-12-07 2026-01-18 2026-02-08 2026-03-08 2026-03-29 2026-05-03 2026-05-30 2026-06-28

Stage en salle et sur la plage

Au programme, présence, écoute, fluidité, vitalité, créativité pour que nos danses soient plus riches, plus justes, plus libres, qu’elles reflètent ce que nous sommes… des êtres vivants !

Le mouvement sensoriel invite à entrer dans le corps par la voie des sens. Il ramène dans la matière. Apprendre à être là, au présent, dans nos sensations. C’est une pratique globale et transformatrice qui s’appuie sur une technique thérapeutique. Elle développe la perception et la conscience du corps en mouvement, et la créativité.

Le stage suit une progression, méditation, mouvements lents et axés pour préparer le corps à la danse puis exercices et jeux d’improvisation. Nous allons aussi explorer le mouvement sur la plage, danser avec les éléments.

Artiste, danseuse et chorégraphe, Noëlle est formée en fasciathérapie et pédagogie perceptive. Le corps, la matière et le vivant sont au cœur de son travail.

Ateliers hebdomadaires les lundis et/ou mercredis, séances découverte les 15 et 17 septembre.

Stages 14 sept / 5 oct / 16 nov / 7 déc / 18 jan / 8 fév / 8 mars / 29 mars / 3 mai / 30 mai / 28 juin

Pratique pour tous, sans pré-requis

Sur réservation places limitées à 8 personnes

Bienvenue ! .

3 Chemin de Dolozic Trévou-Tréguignec 22660 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 87 84 46 86

