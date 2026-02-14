Stage multi-activité Centre Nautique Roscoff
Stage multi-activité Centre Nautique Roscoff lundi 20 avril 2026.
Stage multi-activité
Centre Nautique 1 bis Rue Capitaine Coadou Roscoff Finistère
Début : 2026-04-20 09:00:00
fin : 2026-04-24 12:00:00
2026-04-20
Divisé en 3 groupe 7-9 ans, 9-13 ans et 13 ans +
Du lundi au vendredi sur 5 séances de 9h à 12h.
En fonction des conditions et des envies vous pourrez pratiquer un large choix d’activités sur différents supports. ( optimist, dériveurs, catamaran, caravelle, paddle, planche à voile, découverte de l’estran )
155€ + 15€ d’adhésion à l’association pour la première activité réservée.
Pour tous les stages, prévoyez des vêtements chauds polaire, coupe-vent…, bottillons isothermiques (ou chaussures fermées, vieilles baskets…), casquette, crème solaire, lunettes de soleil avec cordon d’attache, maillot de bain… et de quoi se changer. .
Centre Nautique 1 bis Rue Capitaine Coadou Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 2 22 55 19 22
