Stage multi-activité Centre Nautique Roscoff

Stage multi-activité

Centre Nautique 1 bis Rue Capitaine Coadou Roscoff Finistère

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 09:00:00

fin : 2026-04-24 12:00:00

Date(s) :

2026-04-20

Divisé en 3 groupe 7-9 ans, 9-13 ans et 13 ans +

Du lundi au vendredi sur 5 séances de 9h à 12h.

En fonction des conditions et des envies vous pourrez pratiquer un large choix d’activités sur différents supports. ( optimist, dériveurs, catamaran, caravelle, paddle, planche à voile, découverte de l’estran )

155€ + 15€ d’adhésion à l’association pour la première activité réservée.

Pour tous les stages, prévoyez des vêtements chauds polaire, coupe-vent…, bottillons isothermiques (ou chaussures fermées, vieilles baskets…), casquette, crème solaire, lunettes de soleil avec cordon d’attache, maillot de bain… et de quoi se changer. .

Centre Nautique 1 bis Rue Capitaine Coadou Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 2 22 55 19 22

