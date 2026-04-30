Stage multi-activités 12-16 ans Base Nautique des Grangettes Les Grangettes

Les Grangettes

Stage multi-activités 12-16 ans

Base Nautique des Grangettes 19 Chemin du Lac Les Grangettes Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-31 16:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

Stage multi-activités 12-18 ans 2 jours de stage pour découvrir Catamaran, stand up paddle et canoë. Idéal pour découvrir les bases de la navigation. Prévoir un pique- nique. .

Base Nautique des Grangettes 19 Chemin du Lac Les Grangettes 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 62 31 contact@basenautiquedesgrangettes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage multi-activités 12-16 ans

L’événement Stage multi-activités 12-16 ans Les Grangettes a été mis à jour le 2026-04-30 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)