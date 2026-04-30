Stage multi-activités 12-16 ans Base Nautique des Grangettes Les Grangettes
Stage multi-activités 12-16 ans Base Nautique des Grangettes Les Grangettes jeudi 23 juillet 2026.
Les Grangettes
Stage multi-activités 12-16 ans
Base Nautique des Grangettes 19 Chemin du Lac Les Grangettes Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-31 16:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13
Stage multi-activités 12-18 ans 2 jours de stage pour découvrir Catamaran, stand up paddle et canoë. Idéal pour découvrir les bases de la navigation. Prévoir un pique- nique. .
Base Nautique des Grangettes 19 Chemin du Lac Les Grangettes 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 62 31 contact@basenautiquedesgrangettes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage multi-activités 12-16 ans
L’événement Stage multi-activités 12-16 ans Les Grangettes a été mis à jour le 2026-04-30 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)