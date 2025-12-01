Stage Multi-activités 7-10 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS

Pendant les vacances de Noël, les enfants de 7 à 10 ans profitent d’un stage pensé pour s’amuser, créer et bouger ensemble. La journée débute avec des jeux brise-glace pour faire connaissance dans une ambiance joyeuse, avant de laisser place à des ateliers créatifs autour de l’hiver et de Noël. Puis, place aux jeux d’extérieur : ballon, courses, défis et grands jeux pour se dépenser à fond.

Le programme évolue au fil de la semaine selon l’énergie du groupe, les envies des enfants et le temps, pour un stage vivant, dynamique et jamais monotone. Un concentré de rires, de rencontres et de créativité pour des vacances pleines de bons souvenirs !

Un stage joyeux et plein d’énergie pour se faire de nouveaux amis, créer, jouer et bouger pendant les vacances de Noël

Du lundi 29 décembre 2025 au mercredi 31 décembre 2025 :

lundi, mardi, mercredi

de 10h00 à 12h00

payant

20€ pour la totalité du stage

Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 10 ans.

Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS

https://www.actisce.eu/point-du-jour +33146510315 capointdujour@actisce.org https://www.facebook.com/centrepointdujour https://www.facebook.com/centrepointdujour