Stage Multi-activités 7-10 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS

Ce stage propose aux enfants de 7-10 ans une semaine riche et variée mêlant activités créatives, jeux sportifs et moments en plein air. Ateliers manuels, jeux dynamiques et activités extérieures s’enchaînent pour permettre à chacun de s’exprimer, de se dépenser et de découvrir de nouvelles pratiques dans une ambiance conviviale et joyeuse.

Chaque journée alterne temps calmes et temps actifs, favorisant créativité, coopération, autonomie et plaisir d’être ensemble, dans un cadre bienveillant et stimulant.

Une semaine pleine d’énergie et de joie pour créer, jouer, bouger et partager de bons moments

Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 12h00

payant

31€ pour la totalité du stage

Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T13:00:00+02:00

fin : 2026-04-24T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T10:00:00+02:00_2026-04-20T12:00:00+02:00;2026-04-21T10:00:00+02:00_2026-04-21T12:00:00+02:00;2026-04-22T10:00:00+02:00_2026-04-22T12:00:00+02:00;2026-04-23T10:00:00+02:00_2026-04-23T12:00:00+02:00;2026-04-24T10:00:00+02:00_2026-04-24T12:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS

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