Stage Multi-activités 7-10 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS
Stage Multi-activités 7-10 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS lundi 20 avril 2026.
Ce stage propose aux enfants de 7-10 ans une semaine riche et variée mêlant activités créatives, jeux sportifs et moments en plein air. Ateliers manuels, jeux dynamiques et activités extérieures s’enchaînent pour permettre à chacun de s’exprimer, de se dépenser et de découvrir de nouvelles pratiques dans une ambiance conviviale et joyeuse.
Chaque journée alterne temps calmes et temps actifs, favorisant créativité, coopération, autonomie et plaisir d’être ensemble, dans un cadre bienveillant et stimulant.
Une semaine pleine d’énergie et de joie pour créer, jouer, bouger et partager de bons moments
Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 12h00
payant
31€ pour la totalité du stage
Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T13:00:00+02:00
fin : 2026-04-24T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T10:00:00+02:00_2026-04-20T12:00:00+02:00;2026-04-21T10:00:00+02:00_2026-04-21T12:00:00+02:00;2026-04-22T10:00:00+02:00_2026-04-22T12:00:00+02:00;2026-04-23T10:00:00+02:00_2026-04-23T12:00:00+02:00;2026-04-24T10:00:00+02:00_2026-04-24T12:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS
https://www.actisce.eu/point-du-jour +33146510315 capointdujour@actisce.org https://www.facebook.com/centrepointdujour https://www.facebook.com/centrepointdujour
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