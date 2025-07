Stage multi-activités 8 -11 ans Base Nautique des Grangettes Les Grangettes

Stage multi-activités 8 -11 ans

Base Nautique des Grangettes 19 Chemin du Lac Les Grangettes Doubs

Début : 2025-07-14 10:00:00

fin : 2025-07-30 16:00:00

Date(s) :

2025-07-14 2025-07-21 2025-07-28 2025-08-04 2025-08-11 2025-08-18 2025-08-25

Stage multi-activités 8- 11 ans Trois jours de stage pour découvrir Laser Bug, petit voilier adapté aux enfants, stand up paddle et canoë-kayak. Idéal pour découvrir les bases de la navigation et le plaisir de l’eau. Prévoir un pique-nique. .

Base Nautique des Grangettes 19 Chemin du Lac Les Grangettes 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 62 31

