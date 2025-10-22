Stage multi-activités de la Toussaint Rue Étienne Oehmichen Montbéliard
Stage multi-activités de la Toussaint Rue Étienne Oehmichen Montbéliard mercredi 22 octobre 2025.
Stage multi-activités de la Toussaint
Rue Étienne Oehmichen Gymnase Côteau Jouvent Montbéliard Doubs
Tarif : 38 – 38 – EUR
Tarif enfant
Début : 2025-10-22 10:00:00
fin : 2025-10-24 17:00:00
2025-10-22
Stage multi-activités d’été Judo Gym ouvert à tous par l’association AMCL .
Les 22, 23 et 24 octobre 2025
Tout enfant ayant11 et 18 ans, l’enfant n’est pas nécessairement un élève du club, et le stage est ouvert à tous .
Attention, pas d’essai possible, merci d’indiquer la taille
De 10h à 17h, repas tiré du sac et comme activités judo-gym, sports adaptés à leur âge.
48 euros par enfants.
Coupons en pièce jointe à retourner à la responsable du stage Christelle Billi-Desjouers au 06 61 61 58 92. .
Rue Étienne Oehmichen Gymnase Côteau Jouvent Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 61 58 92
