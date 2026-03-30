Stage multi-activités de Pâques Montbéliard
Stage multi-activités de Pâques Montbéliard mardi 7 avril 2026.
Stage multi-activités de Pâques
AM C.LOISIRS PAYS MONTBELIARD Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 10:00:00
fin : 2026-04-10 17:00:00
Date(s) :
2026-04-07
Stage multi-activités de Pâques ouvert à tous organisé par l’association AM C.Loisirs Pays de Montbéliard.
Public tout enfant ayant entre 9 et 17 ans, l’enfant n’est pas nécessairement un élève du club, le stage est ouvert à tous avec prêt de judogi gratuit pour les non-adhérents au club ; attention pas d’essai, noter impérativement la taille !
Lieu à déterminer par l’association AM C.Loisirs Pays de Montbéliard
Horaires 10 h à 17 h.
Repas tiré du sac et goûter
Activités judo-gym, rencontre de judo, sports adaptés à leurs âges (adresse, collectifs), structures en mousse, grands jeux, mini olympiade, piscine ou forêt selon le temps ou une autre sortie différente.
Coupons en pièce jointe à retourner à la responsable du stage Christelle Billi-Desjouers au 06 61 61 58 92. .
AM C.LOISIRS PAYS MONTBELIARD Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 61 58 92
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English : Stage multi-activités de Pâques
L’événement Stage multi-activités de Pâques Montbéliard a été mis à jour le 2026-03-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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