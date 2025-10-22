Stage multi-activités d’été Judo-gym Rue Étienne Oehmichen Montbéliard

Rue Étienne Oehmichen Gymnase Côteau Jouvent Montbéliard

48 EUR

2025-10-22 10:00:00

2025-10-24 17:00:00

2025-10-22

Stage multi-activités d’été Judo Gym ouvert à tous par l’association AMCL .

Les 22, 23 et 24 octobre 2025

Tout enfant ayant entre 11 et 18 ans , l’enfant n’est pas nécessairement un élève du club, et le stage est ouvert à tous .

Attention, pas d’essai possible, merci d’indiquer la taille

De 10h à 17h, repas tiré du sac et comme activités judo-gym, sports d’adresse et individuels adaptés à leur âge.

48 euros par enfants.

Coupons en pièce jointe à retourner à la responsable du stage Christelle Billi-Desjouers au 06 61 61 58 92. .

Rue Étienne Oehmichen Gymnase Côteau Jouvent Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 61 58 92

