Stage Multi-activités Centre Nautique Moulin Mer Logonna-Daoulas

Stage Multi-activités

Centre Nautique Moulin Mer 32 route du centre nautique Logonna-Daoulas Finistère

Début : 2025-10-20 14:00:00

fin : 2025-10-24 17:00:00

2025-10-20

Nos stages multi-activités permettent aux jeunes de découvrir la mer sous toutes ses formes.

Encadrés par nos moniteurs diplômés, ils alternent chaque jour différentes pratiques

– Voile sur différents supports.

– Kayak et paddle.

– Jeux nautiques et activités collectives.

– Sensibilisation au milieu marin.

Un programme varié qui allie plaisir, découverte et apprentissage tout au long de la semaine. .

Centre Nautique Moulin Mer 32 route du centre nautique Logonna-Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 20 75 00

