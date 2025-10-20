Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Stage Multi-activités Centre Nautique Moulin Mer Logonna-Daoulas

Stage Multi-activités Centre Nautique Moulin Mer Logonna-Daoulas lundi 20 octobre 2025.

Stage Multi-activités

Centre Nautique Moulin Mer 32 route du centre nautique Logonna-Daoulas Finistère

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-20 14:00:00
fin : 2025-10-24 17:00:00

Date(s) :
2025-10-20

Nos stages multi-activités permettent aux jeunes de découvrir la mer sous toutes ses formes.
Encadrés par nos moniteurs diplômés, ils alternent chaque jour différentes pratiques

– Voile sur différents supports.
– Kayak et paddle.
– Jeux nautiques et activités collectives.
– Sensibilisation au milieu marin.

Un programme varié qui allie plaisir, découverte et apprentissage tout au long de la semaine.   .

Centre Nautique Moulin Mer 32 route du centre nautique Logonna-Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 20 75 00 

