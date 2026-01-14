Stage multi activités numériques hiver Centre Paris Anim’ Jean Verdier PARIS

Découverte de la création numérique.

Dessin en 2D et 3D, retouche d’image, robotique et création de jeux vidéo.

Chaque jour, une nouvelle expérience de création et d’apprentissage de techniques dans votre domaine de prédilection.

Animé par Kévin

Une semaine pour s’initier à la conception numérique.

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 17h00

payant

40 euros

+ 5 euros en cas de première inscription.

Public enfants et jeunes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-23T15:00:00+01:00

fin : 2026-02-27T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-23T14:00:00+02:00_2026-02-23T17:00:00+02:00;2026-02-24T14:00:00+02:00_2026-02-24T17:00:00+02:00;2026-02-25T14:00:00+02:00_2026-02-25T17:00:00+02:00;2026-02-26T14:00:00+02:00_2026-02-26T17:00:00+02:00;2026-02-27T14:00:00+02:00_2026-02-27T17:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Jean Verdier 11 rue de Lancry 75010 PARIS

https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-multi-activites-numeriques +33142030047 info-jv@crl10.net



Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Jean Verdier et trouvez le meilleur itinéraire

