Stage multi-activités numériques hiver Espace Jemmapes Paris

Découverte de la création numérique. Dessin en 2D et 3D, retouche d’image, robotique et création de jeux vidéo. Chaque jour, une nouvelle expérience de création et d’apprentissage de techniques dans votre domaine de prédilection.

Animé par Kévin

Stage créatif à travers une pratique ludique et pédagogique du numérique proposé par le centre d’animation Jemmapes pendant les vacances d’hiver.

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 17h00

payant

40,50 euros par stage

+ 5 euros lors de la première inscription.

Public jeunes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 17 ans.

début : 2026-02-23T15:00:00+01:00

fin : 2026-02-27T18:00:00+01:00

Espace Jemmapes 116 Quai de Jemmapes 75010 L’espace Jemmapes est l’un des quatre centres Paris Anim’ du 10e arrondissement. Situé sur les berges du Canal Saint-Martin, l’espace Jemmapes regorge d’activités et de propositions culturelles et artistiques pour tous les âges, toutes les envies, tous les projets.Paris

https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-multi-activites-numeriques



