Stage multi activités pour enfants à Paris CREARTE PARIS PARIS

Pour la 1ère semaine des vacances parisiennes d’avril, des stages multi activités par demi-journée ou journée complète

Quand ? Du 20 au 24 avril 2026

10h-13h / 14h-17h

Quoi ? Ateliers découverte pour enfants autour du Théâtre, Street Art, Chant, Manga, Musique, Peinture Naturelle, Marionnettes

Où? à CréArté, 56 rue de Douai 75009 Paris

inscription : crearte.paris9@gmail.com

Retrouvez le programme détaillé sur notre site : crearte-paris.com

Du 20 au 24 avril 2026, stages enfants multi activités chez CréArté

Faire découvrir à vos enfants les pratiques artistiques : atelier Musique, Chant, Street Art, Manga, Peinture Naturelle ou encore Théâtre, Marionnettes !

Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 17h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 13h00

payant

inscription: crearte.paris9@gmail.com

35€/demi-journée

ou 60€ journée entière

Public enfants.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T13:00:00+02:00

fin : 2026-04-24T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T10:00:00+02:00_2026-04-20T13:00:00+02:00;2026-04-20T14:00:00+02:00_2026-04-20T17:00:00+02:00;2026-04-21T10:00:00+02:00_2026-04-21T13:00:00+02:00;2026-04-21T14:00:00+02:00_2026-04-21T17:00:00+02:00;2026-04-22T10:00:00+02:00_2026-04-22T13:00:00+02:00;2026-04-22T14:00:00+02:00_2026-04-22T17:00:00+02:00;2026-04-23T10:00:00+02:00_2026-04-23T13:00:00+02:00;2026-04-23T14:00:00+02:00_2026-04-23T17:00:00+02:00;2026-04-24T10:00:00+02:00_2026-04-24T13:00:00+02:00;2026-04-24T14:00:00+02:00_2026-04-24T17:00:00+02:00

CREARTE PARIS 56 rue de Douai, 75009 PARIS 75009 75009 PARISPARIS

https://www.crearte-paris.com/%C3%A9v%C3%A9nements +33188485869 crearte.paris9@gmail.com



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