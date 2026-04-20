Stage multi activités pour enfants à Paris CREARTE PARIS PARIS
Stage multi activités pour enfants à Paris CREARTE PARIS PARIS lundi 20 avril 2026.
Pour la 1ère semaine des vacances parisiennes d’avril, des stages multi activités par demi-journée ou journée complète
Quand ? Du 20 au 24 avril 2026
10h-13h / 14h-17h
Quoi ? Ateliers découverte pour enfants autour du Théâtre, Street Art, Chant, Manga, Musique, Peinture Naturelle, Marionnettes
Où? à CréArté, 56 rue de Douai 75009 Paris
inscription : crearte.paris9@gmail.com
Retrouvez le programme détaillé sur notre site : crearte-paris.com
Du 20 au 24 avril 2026, stages enfants multi activités chez CréArté
Faire découvrir à vos enfants les pratiques artistiques : atelier Musique, Chant, Street Art, Manga, Peinture Naturelle ou encore Théâtre, Marionnettes !
Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h00 à 17h00
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 13h00
payant
inscription: crearte.paris9@gmail.com
35€/demi-journée
ou 60€ journée entière
Public enfants.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T13:00:00+02:00
fin : 2026-04-24T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T10:00:00+02:00_2026-04-20T13:00:00+02:00;2026-04-20T14:00:00+02:00_2026-04-20T17:00:00+02:00;2026-04-21T10:00:00+02:00_2026-04-21T13:00:00+02:00;2026-04-21T14:00:00+02:00_2026-04-21T17:00:00+02:00;2026-04-22T10:00:00+02:00_2026-04-22T13:00:00+02:00;2026-04-22T14:00:00+02:00_2026-04-22T17:00:00+02:00;2026-04-23T10:00:00+02:00_2026-04-23T13:00:00+02:00;2026-04-23T14:00:00+02:00_2026-04-23T17:00:00+02:00;2026-04-24T10:00:00+02:00_2026-04-24T13:00:00+02:00;2026-04-24T14:00:00+02:00_2026-04-24T17:00:00+02:00
CREARTE PARIS 56 rue de Douai, 75009 PARIS 75009 75009 PARISPARIS
https://www.crearte-paris.com/%C3%A9v%C3%A9nements +33188485869 crearte.paris9@gmail.com
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