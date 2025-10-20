Stage multi-activités Espace Squash Royan

Stage multi-activités

Espace Squash 18 rue Henri Dunant Royan Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 14:00:00

fin : 2025-12-30 16:00:00

Date(s) :

2025-12-22 2025-12-29

Le stage multi-activités permet aux enfants de découvrir et se dépenser en pratiquant divers sports pendant les vacances scolaires. Au programme du squash, du ping pong, des jeux de balle, des jeux d’adresse et des exercices de motricité…

.

Espace Squash 18 rue Henri Dunant Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 77 77 contact@squashroyan.com

English :

The multi-activity course gives children the chance to discover and practice a variety of sports during the school vacations. On the program: squash, ping pong, ball games, games of skill and motor exercises…

German :

Im Multi-Aktivitätskurs können die Kinder während der Schulferien verschiedene Sportarten entdecken und sich dabei auspowern. Auf dem Programm stehen Squash, Tischtennis, Ballspiele, Geschicklichkeitsspiele und Motorikübungen…

Italiano :

Il corso multiattività offre ai bambini la possibilità di scoprire e praticare una varietà di sport durante le vacanze scolastiche. In programma: squash, ping-pong, giochi con la palla, giochi di abilità ed esercizi motori…

Espanol :

El curso multiactividades ofrece a los niños la posibilidad de descubrir y practicar diversos deportes durante las vacaciones escolares. En el programa: squash, tenis de mesa, juegos de pelota, juegos de habilidad y ejercicios motrices…

L’événement Stage multi-activités Royan a été mis à jour le 2025-11-05 par Mairie de Royan