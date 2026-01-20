Stage multi-activités Espace Squash Royan
Stage multi-activités Espace Squash Royan lundi 9 février 2026.
Stage multi-activités
Espace Squash 18 rue Henri Dunant Royan Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
par jour
Début : 2026-02-09 14:00:00
fin : 2026-02-19 16:00:00
2026-02-09 2026-02-16
Au programme squash, tennis de table, jeux de balle, jeux d’adresse et exercices de motricité…
Espace Squash 18 rue Henri Dunant Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 77 77
English :
On the program: squash, table tennis, ball games, games of skill and motor exercises…
