Stage multi-activités Uzerche

Stage multi-activités

La Minoterie Uzerche Corrèze

Tarif : 90 – 90 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-16

Pendant les vacances d’hiver, Vézère Passion propose un stage multi-activités, pour bouger, découvrir et profiter du plein air en toute sécurité

Deux groupes d’âge

Pour les 6–11 ans de 10h à 12h 75€ la semaine

Pour les 11–17 ans de 14h à 16h 90€ la semaine

Chaque jour, une activité différente VTT, tir à l’arc, orientation, trail, ultimate, cirque, rafting…

Un programme varié pour s’amuser, se dépasser et découvrir de nouvelles pratiques sportives, encadré par nos éducateurs sportifs diplômés.

Places limitées (4 participants minimum par séance)

Infos & réservations

contact@vezerepassion.com ou 05 55 73 02 84 .

La Minoterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 02 84

