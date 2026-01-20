Stage multi-activités Uzerche
La Minoterie Uzerche Corrèze
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-20
2026-02-16
Pendant les vacances d’hiver, Vézère Passion propose un stage multi-activités, pour bouger, découvrir et profiter du plein air en toute sécurité
Deux groupes d’âge
Pour les 6–11 ans de 10h à 12h 75€ la semaine
Pour les 11–17 ans de 14h à 16h 90€ la semaine
Chaque jour, une activité différente VTT, tir à l’arc, orientation, trail, ultimate, cirque, rafting…
Un programme varié pour s’amuser, se dépasser et découvrir de nouvelles pratiques sportives, encadré par nos éducateurs sportifs diplômés.
Places limitées (4 participants minimum par séance)
Infos & réservations
contact@vezerepassion.com ou 05 55 73 02 84 .
La Minoterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 02 84
