STAGE MULTI-SPORTS ET CITOYENNETÉ POUR LES 9 – 12 ANS ÉTÉ 2026, canoë-Kayak Loire Chapelloise, La Chapelle-Saint-Mesmin

Informations pratiques

STAGE MULTI-SPORTS ET CITOYENNETÉ POUR LES 9 – 12 ANS ÉTÉ 2026 15 – 17 juillet canoë-Kayak Loire Chapelloise Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T08:00:00+02:00 – 2026-07-15T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-17T08:00:00+02:00 – 2026-07-17T18:00:00+02:00

Le stage multisports & citoyenneté s’adresse aux 9–12 ans et propose une découverte active des sports de nature, des activités citoyennes et des ateliers autour de l’environnement et des valeurs olympiques.

Dates :

– du 6 au 10 juillet 2026

– du 15 au 17 juillet 2026

– du 24 au 28 août 2026

– Horaires d’accueil : arrivée échelonnée entre 8h15 et 9h00 ; départ échelonné entre 17h00 et 17h45.

– Lieu : Terrain du Canoë-kayak Loire Chapelloise, 37 chemin des Grèves, 45380 La Chapelle Saint Mesmin.

– Tarif : 175€ — repas et goûter compris (105€ pour la 2ème semaine de juillet)

– Capacité : limité à 16 enfants.

– Condition : savoir nager obligatoirement.

Documents à fournir :

– dossier d’inscription dûment complété ;

– questionnaire de santé (ou certificat médical de moins d’un an mentionnant « pratique multisports en initiation et découverte ») ;

– attestation de capacité à savoir nager.

– fiche droit à l’image

Modalités : inscription et paiement en ligne via HelloAsso. Places limitées — inscrivez-vous rapidement pour garantir la place de votre enfant.

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Offrez à votre enfant une semaine sportive, conviviale et engagée pendant les vacances stage sportif enfants

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