Bizanos

Stage multiactivités

Parc aquasports Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 100 – 100 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-27

Tous les matins des vacances scolaires, déposez vos enfants de 8 à 18 ans pour un stage multi-activités

eaux vives au Parc Aquasports.

Un programme touche-à-tout adapté à deux niveaux de pratique U12 et U18 RAFTING, KAYAK, STAND UP PADDLE,

HYDROSPEED, AIRBOAT, BOUÉE…

Sensations et bonne humeur attendent chaque participant.

Venez tester l’incontournable du stage eaux vives en Béarn !

Conditions savoir nager, chaussure obligatoire, dès 8 ans .

Parc aquasports Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 85 44

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English : Stage multiactivités

L’événement Stage multiactivités Bizanos a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Pau