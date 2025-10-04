Stage multigénérationnel avec Pauline BOCAHUT Place Patricia Tranchand Istres

Stage multigénérationnel avec Pauline BOCAHUT

Samedi 4 octobre 2025.

10h 12h30 et 13h30 16h30. Place Patricia Tranchand Forum des Carmes Istres Bouches-du-Rhône

Découvrez le plaisir de dessiner des portraits et explorer ce qui s’y cache !

Dessin à différentes échelles avec différentes techniques. Portraits en pied grandeur nature, portraits posés sur petits rouleaux papier, autoportraits … Les participants seront invités à explorer cet art loin des conventions classiques, en posant, en dessinant en grand, en tout petit, aux crayons de couleur, au stylo Bic, au feutre, au crayon gris, sans lever le stylo,

en dessinant sans regarder. Pour s’amuser, décomplexer, expérimenter. À la fin de la journée, chacun réalisera un portrait plus abouti en choisissant un médium, un cadrage et une échelle et repartira avec sa création. .

Place Patricia Tranchand Forum des Carmes Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 17 10 contact.polariscentredart@ampmetropole.fr

English :

Discover the pleasure of drawing portraits and explore what’s behind them!

German :

Entdecke den Spaß am Zeichnen von Porträts und erforsche, was sich dahinter verbirgt!

Italiano :

Scoprite il piacere di disegnare ritratti ed esplorate ciò che si nasconde dietro di essi!

Espanol :

Descubra el placer de dibujar retratos y explore lo que hay detrás de ellos

