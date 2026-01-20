Stage Multisports ⚽ Crépy-en-Valois
Stage Multisports ⚽ Crépy-en-Valois lundi 16 février 2026.
Stage Multisports ⚽
Crépy-en-Valois Oise
Début : 2026-02-16 08:30:00
fin : 2026-02-20 17:30:00
2026-02-16
Pendant les vacances d’hiver, du lundi 16 au vendredi 20 février 2026, la direction Sports-Animation-Jeunesse de la Ville organise un stage multisports pour les enfants nés en 2015, 2016 et 2017.
L’objectif est d’initier les enfants à la pratique de plusieurs sports.
Au programme
Escrime
Arts du cirque
Quidditch
Dodgeball
Bumball
Kinball
Dossier d’inscription
Fiche d’inscription
Fiche sanitaire de liaison
Liste des documents à fournir
Informations pratiques
Tarifs (repas compris) Crépynois 50 € Extérieurs 65 €.
Inscription dès le lundi 2 février 2026 à la Direction Sports-Animation-Jeunesse, 62 rue de Soissons.
⚠️ Places limitées.
Du lundi au vendredi 8h30-12h/13h30-17h30 (vendredi 17h).
Contact sport@crepyenvalois.fr ou 03 44 59 42 14.
Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 3 44 59 42 14 sport@crepyenvalois.fr
? During the winter vacations, from Monday February 16 to Friday February 20, 2026, the town?s Sports-Animation-Youth department is organizing a multi-sports course for children born in 2015, 2016 and 2017.
The aim is to introduce children to several sports.
On the program:
Fencing
Circus arts
Quidditch
Dodgeball
Bumball
Kinball
Registration form
Registration form
Health form
List of documents to be provided
Practical information
? Prices (including meal) Crépynois ? 50 ? Outsiders ? 65 ?.
Registration from Monday February 2, 2026 at Direction Sports-Animation-Jeunesse, 62 rue de Soissons.
?? Places are limited.
? Monday to Friday: 8:30am-12pm/13:30pm-5:30pm (Friday 5pm).
Contact: sport@crepyenvalois.fr or 03 44 59 42 14.
