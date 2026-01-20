Stage Multisports ⚽ Crépy-en-Valois

Stage Multisports ⚽

Pendant les vacances d’hiver, du lundi 16 au vendredi 20 février 2026, la direction Sports-Animation-Jeunesse de la Ville organise un stage multisports pour les enfants nés en 2015, 2016 et 2017.

L’objectif est d’initier les enfants à la pratique de plusieurs sports.

Au programme

Escrime

Arts du cirque

Quidditch

Dodgeball

Bumball

Kinball

Dossier d’inscription

Fiche d’inscription

Fiche sanitaire de liaison

Liste des documents à fournir

Informations pratiques

Tarifs (repas compris) Crépynois 50 € Extérieurs 65 €.

Inscription dès le lundi 2 février 2026 à la Direction Sports-Animation-Jeunesse, 62 rue de Soissons.

⚠️ Places limitées.

Du lundi au vendredi 8h30-12h/13h30-17h30 (vendredi 17h).

Contact sport@crepyenvalois.fr ou 03 44 59 42 14.

Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 3 44 59 42 14 sport@crepyenvalois.fr

English :

? During the winter vacations, from Monday February 16 to Friday February 20, 2026, the town?s Sports-Animation-Youth department is organizing a multi-sports course for children born in 2015, 2016 and 2017.

The aim is to introduce children to several sports.

On the program:

Fencing

Circus arts

Quidditch

Dodgeball

Bumball

Kinball

Registration form

Registration form

Health form

List of documents to be provided

Practical information

? Prices (including meal) Crépynois ? 50 ? Outsiders ? 65 ?.

Registration from Monday February 2, 2026 at Direction Sports-Animation-Jeunesse, 62 rue de Soissons.

?? Places are limited.

? Monday to Friday: 8:30am-12pm/13:30pm-5:30pm (Friday 5pm).

Contact: sport@crepyenvalois.fr or 03 44 59 42 14.

