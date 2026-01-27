Stage multisports d’hiver Bruche Sports Academy Mutzig

Stage multisports d’hiver Bruche Sports Academy

rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-02-16 08:30:00

fin : 2026-02-20 16:30:00

2026-02-16

Une semaine de découverte pour les enfants.

Un sport par demi-journée basketball, football, handball, athlétisme (courses, sauts et lancers), flag, hockey.

Et suivant le nombre, pourra aussi être proposé tennis, badminton, judo… .

rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 31 10 70 bruchesportsacademy@gmail.com

