Stage multisports d’hiver Bruche Sports Academy Mutzig
rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin
Début : Vendredi 2026-02-16 08:30:00
fin : 2026-02-20 16:30:00
2026-02-16
Une semaine de découverte pour les enfants.
Un sport par demi-journée basketball, football, handball, athlétisme (courses, sauts et lancers), flag, hockey.
Et suivant le nombre, pourra aussi être proposé tennis, badminton, judo… .
rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 31 10 70 bruchesportsacademy@gmail.com
