Stage multisports Salle polyvalante Parnans

Stage multisports Salle polyvalante Parnans mardi 7 avril 2026.

Stage multisports

Salle polyvalante 551 route des Antonins Parnans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 08:00:00
fin : 2026-04-10 17:00:00

Date(s) :
2026-04-07 2026-04-13

Stage multisport à la semaine pour enfants.
Au programme: sports de ballons, de raquettes, d’opposition…
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Salle polyvalante 551 route des Antonins Parnans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 49 43 21 65  sim2sport26@gmail.com

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English :

Weekly multisport course for children.
On the program: ball sports, racket sports, opposition sports…

L’événement Stage multisports Parnans a été mis à jour le 2026-03-12 par Valence Romans Tourisme

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