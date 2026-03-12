Stage multisports Salle polyvalante Parnans
Stage multisports Salle polyvalante Parnans mardi 7 avril 2026.
Stage multisports
Salle polyvalante 551 route des Antonins Parnans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 08:00:00
fin : 2026-04-10 17:00:00
Date(s) :
2026-04-07 2026-04-13
Stage multisport à la semaine pour enfants.
Au programme: sports de ballons, de raquettes, d’opposition…
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Salle polyvalante 551 route des Antonins Parnans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 49 43 21 65 sim2sport26@gmail.com
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English :
Weekly multisport course for children.
On the program: ball sports, racket sports, opposition sports…
L’événement Stage multisports Parnans a été mis à jour le 2026-03-12 par Valence Romans Tourisme